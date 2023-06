Starfield: niente veicoli terrestri e pesca, conferma Todd Howard

In un'intervista concessa a Kinda Funny Games, Todd Howard, il game director di Starfield, ha confermato che nel gioco non ci saranno veicoli terrestri pilotabili, né sarà possibile rilassarsi con un po' di sana pesca spaziale.

Per quanto riguarda i veicoli, Howard ha spiegato che la loro assenza non sarà un problema visto che Starfield, così come i precedenti GDR open world di Bethesda, è stato progettato per l'esplorazioni a piedi. In compenso, i giocatori potranno sfruttare il jet pack per agevolare gli spostamenti, oltre che in battaglia.

"No, non ci saranno. È il modo in cui lo abbiamo progettato, sono sicuro che lo avrai visto con gli altri giochi che abbiamo realizzato, dove li abbiamo concepiti in modo tale che esplorare a piedi sia soddisfacene, ma (in Starfield) abbiamo il boost pack. Lo hai visto in alcuni video e ci sono anche delle abilità per il boost pack, quindi è come un veicolo grazie al quale puoi volare. È molto divertente. E poi i pianeti a bassa gravita sono davvero, davvero qualcosa di speciale."

Nella stessa intervista, il game director ha confermato anche che la pesca non rientra tra le attività disponibili in Starfield, anche se dalle sue parole sembra che in ogni caso i giocatori potranno in qualche modo eliminare o catture la fauna marina che popola i pianeti anche senza una canna da pesca.

"Dipende dalla tua definizione di pesca", ha detto Howard. Alla domanda, "c'è una sorta di canna da pesca con cui pescare pesci alieni, per poi venderli, cucinarli o cose simili?", ha risposto "questa è una cosa che non abbiamo".

Detto questo, non è escluso questa particolare attività non venga aggiunta successivamente dal team di sviluppo. "Quando stai facendo un gioco come questo o con i giochi che abbiamo fatto in passato, ci facciamo tutte queste domande", spiega. "E cerchiamo di dire 'sì' il più possibile. Tipo, "dovresti pescare?" Dopo un po' l'abbiamo finalmente aggiunto a Skyrim. Questo è il bello dei giochi di ruolo in generale. Non sono definiti da un determinato set di funzionalità."

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Di recente Bethesda ha pubblicato un nuova clip che mostra della fauna aliena.