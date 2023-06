Starfield consentirà di variare le dimensioni dei testi per aumentare l'accessibilità

Todd Howard ha spiegato che in Starfield si potrà aumentare la dimensione dei font, ossia dei caratteri dei testi di gioco, per garantire una maggiore accessibilità a tutti e una fruizione migliore pur modificando le dimensioni dello schermo.

Il dirigente di Bethesda ha toccato l'argomento in un'intervista concessa al podcast Kinda Funny, in cui ha spiegato cosa si possano aspettare i giocatori da Starfield, anche dal punto di vista dell'accessibilità.

Howard: "Credo che Xbox abbia fatto un incredibile lavoro considerando tutto ciò che hanno fatto per l'accessibilità, in particolare con il loro controller. Una delle cose che abbiamo voluto fortemente nel gioco è una modalità con i font più grandi, davvero importante in un gioco di ruolo dove c'è molto da leggere. Ovviamente è utile per l'accessibilità, ma anche per le diverse dimensioni dello schermo; sto notando che è davvero utile quando gioco."

Howard ha poi parlato di come questa opzione sarà utile per giocare sugli apparecchi più piccoli, come gli smartphone e i PC portatili: "Stanno uscendo molti apparecchi portatili dove è possibile giocare in stream a questi giochi e a volta anche giocarli nativamente, e ci aiuta davvero anche in questi casi, quindi è uno di quegli elementi su cui stiamo puntando particolarmente."

Le parole di Howard arrivano dopo le critiche ricevute da uno specialista dell'accessibilità per l'interfaccia utente troppo piccola di Starfield. Sempre nella stessa intervista, Howard ha svelato che Starfield sarà un paradiso per modder.