Descent con il ray tracing sembra un altro gioco

Il ray tracing può migliorare moltissimo la resa visiva di un gioco, in particolare di quelli molto vecchi in cui non erano applicate tante tecnologie grafiche come in quelli moderni. È il caso di Descent, storico sparatutto in prima persona a 360°, cui un gruppo di studenti della Breda University of Applied Sciences ha aggiunto il ray tracing, una tecnologia in realtà vecchiotta nella sua concezione, ma utilizzabile solo negli ultimi anni grazie alla maggiore potenza delle GPU e ai chip dedicati.

Da notare che Descent con il ray tracing è scaricabile gratuitamente da github. La versione fornita non è quella completa, ma quella shareware. A chi possiede la versione completa basterà sostituire i file descent.pig e descent.hog per avere il ray tracing in tutto il gioco. Le caratteristiche aggiunte sono: