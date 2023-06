Da una parte grandi intuizioni promozionali, vedi il trailer con Will Smith e la collaborazione ufficiale con Io Sono Leggenda; dall'altra una struttura survival MMO antiquata, lenta, grezza, claudicante come gli zombie che ci troveremo ad affrontare durante la campagna: non c'è dubbio che Undawn si muova fra alti e bassi, ma porta avanti un approccio orientale al genere che risulta ancora difficile da digerire, in particolare su mobile.

Avete presente le linee guida per i film prodotti da Netflix, secondo cui se non succede qualcosa entro pochi minuti dall'inizio gli utenti tendono a staccare e a cambiare show, per cui i registi si sentono in qualche modo obbligati a impostare la narrazione perché abbia un forte picco iniziale? Ecco, Tencent evidentemente non ha ancora capito che sui dispositivi iOS e Android succede la stessa cosa, ed è normale che sia così vista la natura portatile e spesso estemporanea di queste esperienze.

Vi spieghiamo tutto nella recensione di Undawn.