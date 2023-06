Star Ocean The Second Story R, il ritorno di un grande classico

Square Enix ci riprova con Star Ocean: è in arrivo Star Ocean The Second Story R, un remake del secondo episodio, in una nuova grafica 2Dx3D.

L'ostinazione con cui Square Enix continua a insistere su Star Ocean, dopo aver ignorato la serie targata tri-Ace per anni, è quasi ammirevole: la compagnia nipponica però, stanzia sempre budget risicati per le nuove iterazioni come il recente The Divine Force, che poi ovviamente non vendono, e ogni tanto tira fuori un remake o una remaster per ricordare a tutti che Star Ocean esiste ancora. In questo caso specifico si parla di Star Ocean 2<, che molti considerano il migliore della serie, ma che ha già avuto un remake nel 2008 per PSP. Questa è quindi la seconda volta che The Second Story si rifà il trucco. Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct insieme a Super Mario RPG, che naturalmente ha oscurato la sua importanza, Star Ocean: The Second Story R arriverà su Switch, sistemi PlayStation e PC il prossimo 2 novembre. E nonostante tutto, ci sono alcuni ottimi motivi per tenere d'occhio questa nuovo gioco. Scopriamo quali sono in questo speciale dedicato a Star Ocean The Second Story R.

Doppia storia Square Enix ha ridisegnato praticamente ogni scenario di Star Ocean 2 Star Ocean: The Second Story fa il suo esordio su PlayStation nel 1998, un paio di anni dopo l'uscita del primo capitolo per SNES. Siamo in un momento in cui vanno forte i giochi in 3D; Final Fantasy VII è uscito da un annetto, eppure Enix, che pubblica Star Ocean per conto di tri-Ace e che non è ancora convolata a nozze con Square, preferisce gli sprite 2D, perché restituiscono l'idea degli anime tanto cari ai giapponesi. Nonostante l'agguerrita concorrenza, Star Ocean 2 riscuote un successo discreto: non è un titolo tecnicamente all'avanguardia, ma ha alcune frecce interessanti al proprio arco. In primo luogo, il sistema Dual Hero, adottato anche nel più recente The Divine Force. Il giocatore sceglie il protagonista all'inizio della partita - il giovane guardiamarina Claude C. Kenny, alle prese con la sua prima missione nello spazio, oppure Rena, un'aliena del pianeta Expel - e sebbene la storia sia fondamentalmente la stessa, in alcuni momenti i due personaggi si separano: la scelta compiuta ci permette di seguire la storia dal punto di vista di uno dei due, scoprendo così maggiori dettagli dietro le quinte. Il sistema Dual Hero si incrocia poi con le Azioni Private, sottotrame facoltative che si sbloccano in circostanze particolari - per esempio, quando il gruppo si scioglie nelle città - che dipendono dal protagonista scelto all'inizio e dai personaggi reclutati nel corso dell'avventura. Le Azioni Private permettono di apprendere ulteriori informazioni sulla storia e i protagonisti, le cui ramificazioni conducono a finali diversi e possono influenzare il gameplay: interagendo coi membri della squadra nel corso dell'Azione Privata, è possibile migliorare l'intesa tra i personaggi e le loro performance sul campo di battaglia. Il sistema di combattimento è, infatti, di tipo action, in stile Tales. Il giocatore controlla un solo personaggio, affidando gli altri all'intelligenza artificiale, e inanella combo di attacchi normali e speciali associati ai tasti del controller, mentre si muove in un'arena che consente di sfruttare anche alcuni elementi dello scenario come riparo. A causa degli hardware arretrati dell'epoca, ogni incantesimo superiore lanciato dai personaggi capaci di farlo interrompeva lo scontro, mettendolo temporaneamente in pausa fino alla fine dell'animazione: un problema che il remake in arrivo sembrerebbe aver risolto. Rena è una dei due protagonisti Un'altra peculiarità di The Second Story riguardava il cast: oltre ai due protagonisti, il gioco contava un totale di dieci comprimari, ma nel corso di una partita se ne potevano reclutare solo sei. In certi casi specifici, oltretutto, invitare un certo personaggio nella squadra precludeva il reclutamento di un altro. Queste decisioni cambiavano parzialmente il finale, che poi dipendeva anche dal protagonista scelto, ma in ogni caso Star Ocean 2 era un GDR pensato per essere rigiocato più volte e per questo motivo non particolarmente lungo da portare a termine, ma comunque ricco di contenuti, minigiochi e segreti da scoprire: una formula perfettamente in linea con l'idea di JRPG che andava per la maggiore negli anni '90, soprattutto nella terra del Sol Levante. Anche la storia seguiva questi canoni, sposando però le tematiche sci-fi care alla serie Star Ocean. Seppur ambientato vent'anni dopo il primo Star Ocean, tant'è che il protagonista, Claude, è il figlio di uno dei membri del party nel gioco precedente, The Second Story è un'avventura perfettamente autonoma che comincia quando il giovane Kenny finisce teletrasportato sul pianeta arretrato di Rena, che lo scambia per l'eroe di una profezia. I due si imbarcano in un viaggio alla ricerca di un modo per salvare Expel da un'invasione di mostri e, possibilmente, per rimandare Claude sulla Terra.