Call of Duty: Warzone, giocatori infuriati per la chiusura del gioco

Molti utenti non hanno reagito bene alla notizia della chiusura del primo Call of Duty: Warzone, considerata troppo affrettata da parte di Activision Blizzard, data nella giornata di ieri dalla compagnia tramite i suoi canali social.

"I server saranno chiusi un anno dopo lo stop all'aggiunta di nuovi contenuti per Warzone 1, è una follia" ha commentato un utente su Reddit. Un altro ha ribattuto: "È un livello di supporto patetico per una compagnia tripla A." Un terzo giocatore ha fatto notare che ci sono molti fan di Call of Duty: Warzone che non giocheranno più con un capitolo della serie, visto l'andazzo, semplicemente perché non hanno voglia di migrare a Call of Duty: Warzone 2.

Altri hanno fatto notare che molti acquisti in gioco non saranno più usabili, dopo così poco tempo dal lancio del gioco (è in giro da soli tre anni): "Se solo avessero fatto quello che Overwatch 2 e Counter-Strike 2 hanno fatto per il trasferimento di contenuti... questa scelta mi fa venire voglia di non comprare mai più niente di COD." Di base in tanti sentono di aver letteralmente buttato i loro soldi, considerando quanto poco tempo hanno potuto usufruire di quanto acquistato.

Nel frattempo è stata lanciata la quarta stagione di Call of Duty: Warzone 2, con cui il titolo del gioco è diventato Call of Duty: Warzone, tanto per aggiungere un po' di confusione.