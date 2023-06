Il Cortocircuito ritorna con le vicende legali di Microsoft, gli aumenti di Xbox e tanto baccano

Se la calura estiva non fosse sufficiente a straziare il vostro corpo e la vostra anima sappiate che oggi 23 giugno 2023, dalle 16:00 alle 18:00, potrete torturarvi dolcemente guardando il Cortocircuito sul canale Twitch di Multiplayer.it. Certo, invece di stare per due ore in compagnia di Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani potreste lanciarvi da un aereo senza paracadute e vedere l'effetto che fa, con la garanzia che sarebbe comunque un'esperienza migliore, ma almeno il dinamico trio assicura la sopravvivenza... non delle cellule cerebrali, ma non stiamo qui a sottilizzare.

Di cosa parleranno i nostri eroi senza costume? Intanto faranno baccano, almeno questo è quello che ci è stato promesso quando c'è stata presentata la scaletta della puntata. Inoltre verranno commentate le notizie sul processo che vede contrapposti Microsoft ed FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard, ci sarà spazio per l'aumento di prezzo di Xbox Series X e Xbox Game Pass e saranno dedicate espressioni forbite anche al Nintendo Direct di mercoledì. Insomma, una puntata perdibilissima, ma che per qualche motivo vi consigliamo di non perdere.

Cercheremo anche di dare spazio alle vostre domande e ai vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

