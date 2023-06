Gran Turismo 7: tre auto in arrivo con l'aggiornamento di fine giugno 2023, ecco l'immagine

Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo, ha condiviso tramite Twitter un'anticipazione del prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7. Si tratta come è tipico di una fotografia che mostra dettagli delle auto che saranno aggiunte nell'update del videogioco in arrivo la prossima settimana.

Sulla base di quanto indicato tramite ResetEra, pare che le auto scelte per il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7 siano: Subaru Impreza WRX STi '04, Mitsubishi Lancer EVO III GSR '95 e Aston Martin Valkyrie '21. L'utente che ha condiviso le informazioni afferma di essere sicuro delle auto ma di non avere la certezza per quanto riguarda gli anni delle stesse.

Potete vedere il tweet di Yamauchi riguardo al prossimo update di Gran Turismo 7, con foto inclusa, qui sotto.

Come sempre, è credibile che le auto siano solo una parte dell'aggiornamento in arrivo per Gran Turismo 7: è possibile che vi saranno correzioni ai bug e magari anche altre novità per i contenuti, come nuovi menù, modalità e non solo.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento 1.34 che ha anche introdotto la sostituzione del motore, ecco i dettagli.