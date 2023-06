Final Fantasy 16: tutte le prove dell'esistenza della versione PC

Che Final Fantasy 16 sarebbe uscito anche su PC era dato per scontato da molti, ma quali sono le prove che lo dimostrerebbero? In realtà ce ne sono due molto forti che vale la pena di ripercorrere.

La prima prova si trova nel trailer di annuncio. Attualmente il gioco risulta essere un'esclusiva PS5, ma nel filmato appariva la dicitura "also available on PC", ossia disponibile anche su PC. Inoltre si parlava di "esclusiva console", non di esclusiva assoluta.

Il primo riferimento alla versione PC di Final Fantasy 16

La seconda prova è stata fornita da Naoki Yoshida, il produttore del gioco, che ha più volte ribadito come Final Fantasy 16 sia un'esclusiva temporale.

Insomma, la versione PC non è in questione e possiamo darla quasi per certa, mentre rimane da capire quando sarà lanciata. In realtà Yoshida stesso ci ha dato un grosso indizio quando ha affermato: "La verità è che l'esclusiva di Final Fantasy XVI è limitata a sei mesi. Comunque sia, non è scontato che la versione PC venga lanciata in sei mesi. Dico quindi chiaramente che la versione PC non uscirà tra sei mesi."

Quindi tra sei mesi scadrà l'esclusiva, ma per la versione PC ci vorrà più tempo, probabilmente per via dell'ottimizzazione necessaria. Ciò non toglie che, passati i sei mesi, Square Enix possa iniziare a fare marketing per la nuova versione del gioco.

