Splatoon 3: fan compra azioni Nintendo per potersi lamentare del gioco direttamente col presidente

I fan dei videogiochi sono molto appassionati e spesso sentono il bisogno di far sentire la propria voce riguardo a ciò che pensano sia sbagliato all'interno dell'opera. Alle volte, però, vi è il rischio che esagerino, come è successo durante una riunione degli azionisti di Nintendo. Secondo quanto riportato, un fan di Splatoon 3 ha acquistato delle azioni della compagnia con lo scopo di entrare in una riunione degli azionisti e lamentarsi del gioco direttamente con il presidente Shunturo Furukawa.

A riportare il tutto è l'utente giapponese NStyles. In una serie di tweet tradotti in inglese da VGC, NStyles spiega che il fan si è detto insoddisfatto del numero di opzioni di personalizzazione disponibili per i personaggi maschili in Splatoon 3, comprese le acconciature e le emotes, rispetto a quelle disponibili per i personaggi femminili. Secondo quanto riferito, la domanda è stata ignorata ma il fan ha continuato a insistere. Alla fine si è fermato e Furukawa ha risposto: "La ringraziamo per il suo interesse per il nostro gioco. Apprezziamo la sua preziosa opinione".

In seguito all'evento, l'utente Twitter Haruikatako si è identificato come la persona che ha posto la domanda. Secondo l'utente, ha acquistato appositamente 512.000 ¥ (3.288 euro circa) in azioni Nintendo per poter partecipare alla riunione degli azionisti e condividere le proprie lamentele. L'utente ha poi condiviso le foto delle numerose lettere inviate in precedenza a Nintendo sull'argomento, sostenendo di non aver ricevuto alcuna risposta e di aver quindi deciso di acquistare azioni della società per avere la possibilità di sollevare direttamente il problema. Secondo l'utente, ha persino comprato e rivenduto oggetti come una console Nintendo Switch OLED per raccogliere fondi per le azioni, nonostante i genitori gli avessero detto di "non farsi coinvolgere".

L'utente ha scritto: "Alla riunione degli azionisti Nintendo mi sono lamentato dell'attuale trattamento freddo riservato ai personaggi maschili di Splatoon. A metà strada mi è stato detto 'ci sono altre persone che vogliono fare domande', quindi il secondo tempo è durato molto più del previsto, ma sono riuscito a dirglielo".

Diteci, 3.288 euro per lamentarvi degli elementi cosmetici di un gioco è un buon investimento?

Vi ricordiamo infine che è stato annunciato il nuovo Splatfest a tema gelato.