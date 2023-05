Gran Turismo 7: aggiornamento 1.34 introduce tre auto, la sostituzione del motore e non solo

PlayStation ha svelato i dettagli dell'aggiornamento 1.34 di Gran Turismo 7 che sarà disponibile dalle 07:00 (ora italiana) del 25 maggio 2023. Potete anche vedere un breve trailer poco sotto. Tra i contenuti in arrivo vi sono nuove auto, la sostituzione del motore e non solo.

Le tre nuove auto sono la Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67, la Greening Auto Company Maverick e Nissan GT-R NISMO (R32) '90. Questi tre mezzi erano già stati anticipati, come al solito, quando era stato pubblicato il teaser all'update 1.34 di Gran Turismo 7.

Tra le novità appena svelate ci sono invece la funzione di sostituzione del motore dal menu Manutenzione e servizio auto in GT Auto (Livello collezionista 50). Si tratta in breve di un servizio che permette ai giocatori di comprare e usare motori diversi su certe auto: non è possibile però farlo letteralmente per ogni auto del catalogo di Gran Turismo 7. Non è stata fornita una lista delle auto che supportano la funzione.

Inoltre, è stata aggiunta la scheda "Suprema" alle categorie della Messa a punto: è disponibile dal Livello collezionista 50. Si tratta di una nuova schermata che permette di sfruttare nuove opzioni per la messa a punto e anche diverse parti rare.

A tutto questo si sommano nuovi menu extra del GT Café, ovvero il Menu extra nº 22: "Premi SEMA Gran Turismo" (dal Livello collezionista 37) e il Menu extra nº 23: "Gruppo A" (dal Livello collezionista 33). CI sono poi due nuove sezioni di Scapes ("Stadio nazionale" e "Lake District").

Diteci, cosa ne pensate di queste novità di Gran Turismo 7? L'update 1.34 vi convince oppure sperava in qualcosa di più?