PlayStation afferma di essere il 'più forte brand gaming' sopra il brand 'rosso' e il brand 'verde'

Sony ha da poco pubblicato un nuovo report finanziario tramite il quale ha svelato varie informazioni su PlayStation. Tra le varie diapositive del documento, ve ne è una che mostra che PlayStation è il "brand gaming più forte", sopra il brand "rosso" e il brand "verde". Ovviamente si parla di Nintendo e Xbox, anche se i nomi delle due compagnie non sono stati usati.

Il grafico, che potete vedere poco sotto, mostra questi "dati" dal primo trimestre dell'anno fiscale 2018, fino all'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2022 (ovvero quello terminato a marzo 2023). PlayStation, secondo PlayStation, è sopra gli altri due brand in modo costante. Un picco è avvenuto intorno al lancio di PS5.

I dati, secondo quanto indicato, si basano sulla percentuale di intervistati che hanno indicato la positività dello "slancio" del brand. Possiamo considerare questa raccolta di dati, ovviamente non molto approfondita, come una sorta di analisi dell'opinione del pubblico. L'idea quindi è che PlayStation è il brand visto più positivamente.

Il grafico di Sony sul successo di PlayStation

Chiaramente un'analisi svolta da una compagnia non è il modo migliore per analizzare i risultati della compagnia stessa. Non possiamo affermare che questo grafico rappresenti con oggettività la situazione, visto che non è stato svolto da un ente indipendente ma da Sony PlayStation stessa.

In ogni caso, questo è quanto pensa Sony. Con Microsoft che afferma di non poter superare PlayStation e Nintendo nemmeno con grandi giochi, però, è importante anche notare in che modo le compagnie si presentano al mercato e quali dichiarazioni sfruttano a proprio vantaggio.

Nel caso di PlayStation, affermare di essere i migliori pare essere la strategia preferibile.