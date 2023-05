Forza Motorsport: la copertina è trapelata online per errore?

Secondo alcune segnalazioni in rete, sembra che la copertina di Forza Motorsport possa essere trapelata online prima del momento previsto, attraverso un'email inviata agli abbonati a Xbox Game Pass.

Come riportato nel tweet qui sotto, la cover di Forza Motorsport seguirebbe lo stile classico dei capitoli della serie, con il logo già visto in precedenza per questo nuovo capitolo reboot e soprattutto quella che sembra essere la nuova auto di copertina, altro elemento tradizionale per la serie di simulazioni di guida da parte di Turn 10.



In primo piano, come auto simbolo di Forza Motorsport, ci sarebbe dunque una Cadillac GTP, seguita da una C8 e-ray Corvette. Ovviamente non è proprio un elemento di grande importanza, considerando come le cover della serie siano solitamente piuttosto anonime trattandosi di un gioco di guida, ma questo potrebbe dimostrare ulteriormente come Forza Motorsport possa essere vicino alla sua uscita. Questo anche perché sarebbe comparso nell'email inviata agli abbonati a Xbox Game Pass tra i giochi "coming soon", oltretutto.

Considerando che la finestra di lancio doveva essere questa primavera, dovrebbe emergere qualche informazione più precisa a breve, a questo punto forse durante l'Xbox Game Showcase previsto per l'11 giugno 2023. Nel frattempo, un tweet di Microsoft sembrava suggerire una possibile uscita d'estate, mentre per il noto youtuber MrMattyPlays il mese di lancio sarebbe ottobre 2023.