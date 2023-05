Final Fantasy 16 è ispirato (anche) a Il Trono di Spade, ma solo alle stagioni belle

Final Fantasy 16 è un gioco fantasy e siamo sicuri che fino a qui la maggior parte delle persone non avessero bisogno di aiuto. Il "fantasy" però può assumere molte forme e ogni capitolo si ispira a qualcosa di diverso. Nel caso di Final Fantasy 16, ad esempio, la fonte di ispirazione è Il Trono di Spade (o Game of Thrones se preferite il nome inglese). Questo si sapeva, ma ora viene precisato che il team si è ispirato prima di tutto alle stagioni belle.

Game Informer, parlando con il producer Naoki Yoshida di Square Enix, ha scoperto che quando il team CBU III (sviluppatore di Final Fantasy 16) stava iniziando a lavorare al nuovo capitolo, la stagione 4 de Il Trono di Spade stava andando in onda e ha quindi deciso di usarla come una sorta di guida per capire cosa funziona a livello mondiale in ambito fantasy.

Precisamente, Yoshida ha affermato: "L'abbiamo vista crescere fino a diventare una serie televisiva amata in tutto il mondo, non solo dalle generazioni più anziane ma anche da quelle più giovani. Così abbiamo comprato il cofanetto Blu-Ray delle stagioni 1, 2, 3 e 4 e l'abbiamo fatto vedere a tutti i membri del team, fondamentalmente per far capire agli sviluppatori che questo è ciò che fa tendenza nel mondo, che questo è il tipo di fantasy che piace alla gente".

Ma Yoshida afferma anche che il team ha fatto molta attenzione a non far sembrare Final Fantasy 16 una copia carbone de Il Trono di Spade. Sebbene la fonte di ispirazione sia chiara, l'obiettivo è creare qualcosa di unico e indipendente. Inoltre, per tutto il resto del gioco, in particolare per i combattimenti Eikon contro Eikon, il team ha attinto ad altre fonti di ispirazione come L'attacco dei Giganti, Neon Genesis Evangelion, Godzilla, Ultraman e altri ancora. In breve, non si tratta di un gioco che si basa su una singola fonte di ispirazione, come è normale per la maggior parte delle opere più grandi e importanti.

