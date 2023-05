Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è in fase di concept, sviluppo ripartito da zero?

Sembra che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sia ora in fase di concept e progettazione, ovvero in un momento di pre-produzione, cosa che fa pensare che lo sviluppo sia stato in qualche modo bloccato ed è ripartito da zero.

Considerando che fino a qualche tempo fa si pensava che il gioco fosse finito e certificato da PlayStation, tra le varie voci di corridoio, viene naturale pensare che qualcosa sia andato decisamente storto, a meno che ovviamente l'informazione nuova non sia del tutto errata.



La fonte è però piuttosto autorevole, visto che si tratta della pagina FAQ ufficiale di Ubisoft dedicata al Prince of Persia. Alla voce "stato del gioco", si legge infatti che "Con Ubisoft Montreal che ha preso il controllo dello sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, il gioco è attualmente in fase di progettazione".

La questione viene ulteriormente precisata con la spiegazione "Come parte di questa fase iniziale dello sviluppo, lo studio sta organizzando il team, definendo le priorità, sviluppando prototipi e testando elementi di gameplay".

A meno che le informazioni nella FAQ non siano clamorosamente non aggiornate, sembra proprio che lo sviluppo su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sia ripartito da zero, con i lavori ora affidati a Ubisoft Montreal. Il progetto continua ad essere dunque difficoltoso, dopo i tanti ritardi a cui è già andato incontro. Tra le informazioni emerge anche il fatto che non ci sono ulteriori remake previsti per la serie Prince of Persia da parte di Ubisoft.