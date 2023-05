Undawn: nuovo trailer con Will Smith pubblicato, ricorda 'Io Sono Leggenda'

Undawn torna a mostrarsi con un nuovo trailer in computer grafica, a due anni di distanza dalla sua prima presentazione, nel quale campeggia Will Smith come protagonista assoluto, in un richiamo non troppo velato al film "Io Sono Leggenda", a cui evidentemente il gioco è ispirato.

Annunciato un paio d'anni fa, Undawn è uno shooter RPG open world e survival con ambientazione post apocalittica da parte di Lightspeed Studios e Level Infinite.

La collaborazione ufficiale con Will Smith non è scelta a caso, perché come scelte estetiche e di concept è chiaro come il gioco voglia richiamare l'adattamento cinematografico di Io Sono Leggenda, che ha per protagonista l'attore in questione.

D'altra parte, la scelta è decisamente azzeccata come ispirazione: nel gioco ci troviamo a dover esplorare un ampio open world post-apocalittico che mischia ambientazione urbane e scenari più aperti, raccogliendo risorse per la sopravvivenza e scontrandoci con infetti e altri giocatori.

La data d'uscita di Undawn è fissata per il 15 giugno 2023 su PC, iOS e Android, dunque avremo modo di vederlo più nel dettaglio tra non molto, considerando che questo trailer cinematografico serve soprattutto a stabilire l'atmosfera e introdurre il personaggio di Trey Jones, interpretato appunto da Will Smith.