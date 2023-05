The Witcher, la serie Netflix sarebbe potuta finire con l'addio di Henry Cavill

La serie Netflix di The Witcher sarebbe potuta finire con l'addio di Henry Cavill: lo ha rivelato la showrunner Lauren Hissrich, sottolineando come l'uscita dell'attore abbia avuto un enorme impatto sul progetto, spingendo tutti a riflettere sull'opportunità di andare avanti o meno.

Come certamente ricorderete, Henry Cavill ha deciso di lasciare la serie The Witcher lo scorso ottobre e alcuni pensano sia accaduto anche per via dei rinnovati impegni dell'attore nei panni di Superman, cosa che poi tuttavia non si è clamorosamente concretizzata a causa del reboot voluto da James Gunn.

"Per lui era giunto il momento di andare avanti", ha detto la Hissrich parlando di Cavill. "Penso che tutti abbiamo elaborato la cosa, ognuno a modo proprio." Come un lutto, in pratica. "A quel punto dovevamo scegliere se concludere o meno lo show."

"Tuttavia non volevamo fermarci: c'erano ancora troppe storie da raccontare; e se avessimo sostituito Geralt con un altro Witcher, ci saremmo allontanati completamente dai libri, e penso che nessuno lo volesse."

Detto questo, "siamo tutti eccitati per l'arrivo di Liam. Avrà una responsabilità non da poco, ma anche tanta energia ed entusiasmo. Naturalmente si tratta di un nuovo inizio per noi e ci sono tanti sentimenti di mezzo, ma alla fine dei conti amiamo ciò che stiamo facendo ed è per questo che continueremo ad andare avanti."