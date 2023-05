Warhammer 40.000: Boltgun, video di gameplay con i primi 15 minuti della campagna

Warhammer 40.000: Boltgun si mostra con un video di gameplay che include i primi 15 minuti della campagna dello sparatutto retrò sviluppato da Auroch Digital, disponibile da ieri su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Annunciato lo scorso giugno, Warhammer 40.000: Boltgun offre un'interpretazione per molti versi originale dell'universo creato da Games Workshop, miscelando appunto meccaniche sparatutto in prima persona a un'estetica vintage.

Come da aspettative, le sequenze in-game ricordano parecchio il classico DOOM e non poteva essere altrimenti, visto l'impiego di elementi raster con pixel ben evidenti per personaggi, armi ed effetti, nell'ambito di un mix che appare veloce, fluido e convincente.

Fra combattimenti frenetici, sangue in abbondanza, esplosioni e salti, Warhammer 40.000: Boltgun sembra promettere decisamente bene: vi racconteremo come stanno le cose nella nostra recensione, in arrivo a breve.