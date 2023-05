Lies of P, nuovo video su combattimenti e ambientazioni commentato dagli sviluppatori

Lies of P torna a mostrarsi in un nuovo video dietro le quinte in cui gli sviluppatori commentano alcuni elementi del gioco, tra combattimenti e ambientazioni illustrate nel trailer.

In particolare, il director Jiwon Choi, del team Round8 Studio, ha spiegato come diversi aspetti del gioco sono stati messi insieme nella progettazione di Lies of P, che si presenta come uno dei titoli più promettenti tra quelli in arrivo nel prossimo periodo.

La volontà era creare un gioco focalizzato in maniera equilibrata sia sui combattimenti che sulla storia, fondendo le caratteristiche di un souls-like a quelle di un'avventura dotata di una notevole base narrativa.

"Per poter lasciare una forte impressione sui nostri giocatori, abbiamo pensato di concentrarci anche sulla storia, in modo da catturare l'attenzione anche su quel fronte", ha spiegato Choi nel video. Per ottenere un risultato ancora migliore, l'idea è stata di basarsi su una storia già conosciuta e diffusa in tutto il mondo, modificandola in maniera sensibile.

"Ho deciso di scegliere Le Avventure di Pinocchio perché è un libro ricco di personaggi carismatici ed eventi coinvolgenti, ma per poter rendere il gioco unico, abbiamo completamente ricreato la storia dandogli una nuova connotazione oscura e misteriosa. La storia è basata su Krat, una città fittizia, piagata da una malattia che pietrifica le persone".

Questa rielaborazione riguarda molti personaggi tratti da Pinocchio, oltre ad alcuni elementi tipici della storia. Per il resto, vengono spiegati anche alcuni aspetti del sistema di combattimento e la costruzione della particolare tecnologia che ricorre nel mondo di Lies of P.

Lies of P si era fatto vedere con un nuovo video gameplay da 11 minuti alla GDC 2023, mentre varie informazioni sono state raccolte con il provato della scorsa Gamescom.