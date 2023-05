Embracer: fallita una partnership da 2 miliardi di dollari, crollo in borsa

Embracer Group pare abbia fallito una partnership strategica di enorme importanza da 2 miliardi di dollari, cosa che ha abbassato le previsioni per il nuovo anno fiscale e ha comportato, di conseguenza, un vero e proprio crollo in borsa per il valore delle azioni.

A riferirlo è stato Lars Wingefors, CEO di Embracer Group: "Ieri in tarda serata, siamo stati informati che una grossa partnership strategica che è stata in negoziazioni per 7 mesi non si materializzerà", ha riferito Wingefors, che come conseguenza ha abbassato le previsioni per l'anno fiscale 2023/2024 da 10,3-13,6 miliardi di Corone svedesi a 7-9 miliardi.



Si tratta dunque di un forte ridimensionamento del fatturato previsto per l'anno fiscale appena iniziato, che dimostra come questa partnership, i cui dettagli non sono al momento noti, avesse una grande importanza strategica per l'economica del gruppo.

L'operazione era allo studio da tempo, con negoziati che si sono protratti per 7 mesi ma che alla fine non hanno portato alla conclusione dell'accordo. In base a quanto riferito anche da Reuters, la notizia è stata accolta negativamente sul mercato azionario, dove il titolo Embracer Group ha fatto registrare un -40% di valore nel giro di poche ore all'apertura della borsa.