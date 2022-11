Prince of Persia: Sands of Time Remake è finito ed è stato certificato da PlayStation

Prince of Persia: Sands of Time Remake sarebbe praticamente finito, con addirittura la certificazione di Sony, tanto che esistono i Trofei definitivi sul PlayStation Network con addirittura le percentuali di completamento, segno che esiste una build giocabile testata internamente.

La notizia è stata riportata dall'insider Lance McDonald, che ha sottolineato alcuni punti fondamentali di alcune scoperte fatte esaminando il profilo del gioco sul network di Sony.

Stando all'inisider, Prince of Persia: Sands of Time Remake era praticamente finito, praticamente in Gold, ma la reazione dei giocatori ha convinto Ubisoft a rimuovere il gioco già caricato sui server. Alcuni giocatori hanno comunque potuto giocarci, tanto da sbloccare dei Trofei. Ad esempio il 71,4% di chi lo ha provato ha ottenuto il "Dagger of Time" (quasi all'inizio del gioco), mentre il 57,1% lo ha addirittura platinato.

Probabilmente sono stati in pochissimi ad accederci (si parla di giocatori giapponesi che sono riusciti a sbloccarlo tramite le chiavi dei preordini e di test effettuati dal team di sviluppo con un'impostazione di privacy elevatissima), ma ciò nondimeno qualcosa di concreto doveva comunque esserci, altrimenti certi dati non sarebbero spiegabili.