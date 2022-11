Return to Monkey Island, trailer di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Return to Monkey Island ha debuttato nelle scorse ore anche su PS5 e Xbox Series X|S, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, e non poteva ovviamente mancare un nuovo trailer di lancio per il gioco.

Accolto dalla critica con voti eccellenti, Return to Monkey Island segna appunto il ritorno del leggendario franchise creato da Ron Gilbert nel 1990, con un nuovo e appassionante capitolo.

Un ritorno riuscitissimo, stando a quanto abbiamo scritto nella recensione di Return to Monkey Island, sottolineando le tante qualità della scrittura, le gag irresistibili e l'uso di uno stile grafico che si rivela efficace.

Ambientato diversi anni dopo l'ultimo confronto fra Guybrush Threepwood e il pirata non-morto LeChuck, il gioco vede il protagonista alla deriva a causa del suo più grande rimpianto: non essere riuscito a scoprire il segreto di Monkey Island.