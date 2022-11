Offerte Amazon: set LEGO in forte sconto, compresi quelli di Super Mario fino al -45%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un gran numero di set LEGO dedicati a varie serie, compresa anche quella di Super Mario. Gli sconti arrivano fino al 45%: potete trovare la lista completa a questo indirizzo.

Tra le proposto troviamo ad esempio il set di Super Mario Lungomare o il set Spiaggia del Ricciospino Gigante, il primo è in sconto al 45% mentre il secondo è in sconto al 41%.

Trovate però anche sconti per set di LEGO City, come il City Stunt Park al 30% di sconto, così come per prodotti della serie LEGO Dots, come il My Big Box al 20% di sconto.

Come avrete capito, le proposte sono molteplici e la cosa migliore è aprire la pagina di Amazon indicata a inizio notizia e andare alla ricerca dei set che più vi interessano. Considerando anche il periodo, potrebbe essere un buon momento per acquistare dei regali di Natale a prezzo scontato e non arrivare all'ultimo minuto.

Un set LEGO di Super Mario

