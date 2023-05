Forza Motorsport: il possibile mese d'uscita svelato da uno youtuber?

Il mese d'uscita di Forza Motorsport è stato buttato lì con nonchalance dallo youtuber MrMattyPlays durante la nuova puntata del podcast Defining Duke, quando il personaggio in questione ha riferito che il gioco arriverà probabilmente a ottobre 2023.

Ora, bisogna dire che MrMattyPlays è uno youtuber molto noto in ambito videoludico ma, almeno finora, non ha mai dimostrato di essere un insider o un leaker particolarmente affidabile, dunque probabilmente la cosa va presa come una sua speculazione, anche perché rientrava in un discorso più generale sul possibile autunno di Xbox, sebbene abbia riferito testualmente di "aver sentito" che il gioco è previsto per tale periodo.

Tuttavia, si tratta di una finestra temporale piuttosto verosimile.

Abbiamo visto che Forza Motorsport è praticamente in fase di rifinitura, dunque la sua uscita per il 2023 non dovrebbe essere in discussione, considerando anche che sarebbe stata prevista entro giugno 2023, a dar retta alla finestra temporale dei 12 mesi che doveva riguardare i giochi presentati allo scorso Xbox & Bethesda Showcase, ma che per alcuni titoli non è poi stata rispettata.

Tutto questo fa pensare che ottobre 2023 possa essere il mese giusto per Forza Motorsport, ma ovviamente attendiamo la nuova conferenza Xbox fissato per l'11 giugno 2023 per saperne di più. MrMattyPlays ha anche buttato lì un novembre 2023 per Hellblade 2, ma anche questa sembra più che altro una sua idea più che un'informazione effettiva.