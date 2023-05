Famitsu, Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più atteso per l'ultima volta

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è comparso per l'ultima volta in testa alla classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu: l'esclusiva per Nintendo Switch ha ormai fatto il proprio debutto nei negozi, dunque la palla di most wanted passerà a qualcun altro.

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 1,039 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 740 voti [NSW] Pikmin 4 - 567 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 525 voti [PS5] Street Fighter 6 - 514 voti [NSW] Ushiro - 239 voti [PS5] Pragmata - 217 voti [NSW] Ys X - 215 voti [PS5] Tekken 8 - 212 voti [NSW] Atelier Marie Remake - 201 voti

Chi? Stando ai numeri del sondaggio, il gioco più atteso dagli utenti della rivista giapponese sarà inevitabilmente Final Fantasy 16, che vedrà presto la data della demo: sarà uno degli annunci del PlayStation Showcase, stando alle ultime voci, sempre più insistenti.

Per il resto, la top 10 dei most wanted di Famitsu è cambiata poco nel corso del tempo e mostra un alternarsi di produzioni per PS5 e Nintendo Switch: troviamo il prossimo Pikmin in terza posizione, seguito da Final Fantasy 7 Rebirth e da Street Fighter 6, quest'ultimo sempre più vicino al lancio del 2 giugno.

