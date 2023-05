The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come guadagnare Rupie velocemente

Se da una parte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un videogioco pieno zeppo di equipaggiamenti unici dannatamente belli da vedere e soprattutto utili, fra tute ignifughe e caldi abiti capaci di resistere alle temperature più basse, dall'altra i prezzi per ottenerle sono spesso proibitivi. Le Rupie, il denaro corrente nell'universo di Zelda, sono estremamente rare in questa versione di Hyrule, e non capita più di dedicarsi al giardinaggio semplicemente falciando piante per diventare rapidamente milionari.

Spesso i prezzi sono nell'ordine delle migliaia di Rupie e, dato che si tratta di gemme che s'incontrano molto raramente allo stato grezzo, i metodi per procurarsele sono cambiati drasticamente rispetto alle origini della serie. Vendere oggetti, completare missioni, vincere scommesse: ci sono diversi modi per arricchirsi, ma in questa guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiamo raccolto i metodi più veloci per fare soldi, da quelli più semplici a quelli che vi permetteranno di incassare migliaia di Rupie in un colpo solo.

