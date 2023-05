The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come potenziare le Batterie di Link

Di seguito, invece, potete trovare l'indice della nostra guida di Tears of the Kingdom .

L'unico limite al funzionamento di questi macchinari risiede nelle batterie a disposizione del protagonista . Una volta attivati i marchingegni, questi rimangono infatti operativi soltanto finché ci sarà carica disponibile nelle riserve del protagonista. La durata non ha nulla a che vedere con gli oggetti impiegati, ma con le batterie Zonau legate alla cintura di Link. In questa guida tratteremo come potenziare la durata delle batterie di Link e tutto quello che c'è da sapere sullo Zonanio , in modo da trattare l'argomento in maniera sufficientemente dettagliata.

I nuovi poteri di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aprono a tantissime soluzioni non previste, ma ciò che è stato in grado di rubare la scena nel corso di questi primi giorni sono senza dubbio i dispositivi che si possono creare con estrema facilità sfruttando l'Ultramano. Intrecciando oggetti della scenografia e congegni Zonau è infatti possibile realizzare praticamente qualsiasi cosa la fantasia possa concepire, fra veicoli, aerei, carri armati e chi più ne ha più ne metta.

Come potenziare le batterie di Link e la guida allo Zonanio

Un Golem Raffinatore, nello specifico quello della miniera centrale

Per potenziare le batterie di Link è necessario compiere una serie di passi ben precisi, perché il ciclo di raffinazione dello Zonanio si svolge in tre fasi: prima di tutto c'è il minerale grezzo, dopodiché è necessario raffinarlo, e infine bisogna pressarlo per aumentare la capienza delle batterie. Pertanto è necessario procurarsi grandi quantità di Zonanio grezzo, portarlo da un Golem Raffinatore che svolgerà parte del lavoro convertendolo in Cristalli di Energia Zonau, per poi individuare un Generatore di Cellule Energetiche per completare il processo.

Partiamo dallo Zonanio: questo minerale si trova in grandissima quantità nel sottosuolo di Hyrule. Il metodo migliore per ottenerne in grande quantità è senza dubbio combattere i nemici coperti di miasma, perché lasceranno sempre cadere grandi quantità di minerali; allo stesso modo le miniere, che sorgono sempre in corrispondenza di edifici e centri abitati, ospitano parecchi giacimenti che possono lasciare fino a 5 minerali di Zonanio piccoli e 1 nella variante grande. Una cosa importante da tenere a mente è che lo Zonanio è molto utile anche per altri scopi: se ad esempio utilizzate lo Schematrix - del quale trovate la guida a questo link - potete creare costruzioni per le quali non avete i minerali necessari semplicemente consumando una determinata quantità di Zonanio. Quindi pensateci bene prima di passare al prossimo step.

La grande miniera centrale

I Golem Raffinatori si trovano sempre in concomitanza delle Grandi Miniere del sottosuolo. Queste miniere sorgono al di sotto dei principali centri di Hyrule: la Grande Miniera centrale che vedete nella foto poco sopra sta infatti sotto al Tempio del Tempo, ma ce ne sono altre sotto la Cittadella Gerudo, il Borgo dei Rito e via dicendo. Questi robot si offrono di convertire il vostro Zonanio grezzo in Celle o Cristalli: per potenziare le batterie di Link, bisogna convertirle in Cristalli. L'inventario di questi Golem è limitato, pertanto una volta esaurita la scorta di Cristalli a loro disposizione bisognerà trovare un altro Raffinatore. Fortunatamente, questi non mancano mai nelle miniere del sottosuolo.

Generatore di Cellule di Hyrule Centrale

L'ultimo passo consiste nel raggiungere un qualsiasi Generatore di Cellule: il più comodo è senza dubbio quello indicato nell'immagine qua sopra, dal momento che si trova giusto dieci metri a nord del Forte di Guardia di Hyrule Centrale. Raggiungendo il Golem che lo presidia, avrete la possibilità di tramutare i Cristalli che avete accumulato in batterie per le riserve di Link. Per creare una tacca di batteria sono necessari ben 100 Cristalli, pertanto il nostro consiglio è quello di accumularne parecchi prima di procedere al potenziamento.

Il generatore di cellule del Forte di Guardia

Questo era tutto ciò che serve sapere sulle Cellule Energetiche, sullo Zonanio e sui Cristalli. Talvolta i Cristalli di Energia si possono trovare anche come ricompense per determinate sfide presenti nel sottosuolo, ma per la maggior parte dovrete affidarvi alla conversione dello Zonanio che avete accumulato; ricordate, però, che lo Zonanio è utilissimo per creare liberamente strumenti per lo Schematrix.