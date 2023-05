The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la guida al sottosuolo di Hyrule

Tutto quello che c'è da sapere sul sottosuolo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: come funziona, come si esplora, quali ricompense nasconde.

Una delle più grandi novità introdotte in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom risiede nel sottosuolo di Hyrule, una mappa di gioco ancora più estesa della superficie che ospita missioni, ricompense, materiali e personaggi che non è possibile incontrare altrove. Anche se questo mondo sotterraneo fa saltuariamente parte della missione principale, è bene dedicargli la giusta attenzione, specialmente avviando la missione secondaria . Questa è disponibile non appena si raggiunge il Forte di Guardia del castello di Hyrule, subito dopo aver conversato con Pruna: al piano inferiore della struttura, la giovane assistente e il professor Rovely chiederanno a Link di indagare riguardo i misteriosi Baratri. Dopo aver seguito Rovely a sud dell'avamposto, ed essere penetrati nelle viscere della terra, tornando a parlare con .. si scoprirà che la ragazza ha individuato delle strane statue al di sotto della superficie; seguendo questa scia di briciole si avvierà la prima grande missione secondaria legata al sottosuolo del regno, ma prima di buttarsi a capofitto nel cuore di quest'area ci sono un po' di informazioni che vale la pena tenere a mente. Vediamo nel dettaglio in questa guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come funziona il sottosuolo di Hyrule.

Le regole del sottosuolo La prima cosa da fare è illuminare l'area con gli appositi semi La cosa più importante da sapere è che è necessario illuminare l'area. A questo scopo è necessario raccogliere Semi Luminosi e Semi Luminosi Giganti, due oggetti che si possono reperire con grande facilità all'interno di caverne e pozzi sparsi per Hyrule. Per individuare facilmente caverne e pozzi, il metodo migliore è raggiungere gli alberi di ciliegio in fiore, proprio come quelli che si trovano in cima al Monte Satori. In questi luoghi, offrendo una mela, apparirà una creatura che vi mostrerà tramite dei fasci di luce tutti gli ingressi ai seminterrati nelle vicinanze. In realtà vi indica i Rospettri più vicini, ma è anche un ottimo modo per trovare semi. Seguite le indicazioni, oppure i conigli magici che trottano in giro, e li troverete molto facilmente. Una volta che si è pronti per una spedizione, l'obiettivo principale nel sottosuolo è quello di attivare le radici. Queste strutture formano una rete di viaggi rapidi proprio come le torri topografiche che si trovano in superficie, ma soprattutto consentono di illuminare ampie zone del sottosuolo: una volta che le avrete accese tutte in una singola regione sarà decisamente più facile destreggiarsi fra una rovina e l'altra. Il baratro dei Rito Il miasma non consente di recuperare punti vita. Esistono due metodi per sbloccare i cuori "ibernati": il primo è raggiungere una radice attivata, oppure attivarne una, al fine di rimuovere l'effetto. In alternativa basta cucinare il Tarassaco del Sole, che si traduce in un infuso capace di combattere l'effetto del miasma e liberare tutti i contenitori di cuore congelati. Questo è ciò che serve sapere per avviare le prime spedizioni, ma ci sono una serie di fondamentali informazioni aggiuntive che tratteremo di seguito.