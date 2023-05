The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un video messaggio speciale da Nintendo ai giocatori

Oggi è il giorno di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nel caso non l'abbiate capito, e Nintendo ce lo ricorda ancora una volta con un altro video, in questo caso un messaggio speciale da parte di due persone di notevole importanza per il titolo in questione: il producer della serie Eiji Aonuma e il game director Hidemaro Fujibayashi.

Aonuma e Fujibayashi hanno dunque deciso di invitare i giocatori a prendere parte alla nuova avventura con questo simpatico video messaggio, salutandoli e augurando buona fortuna, ma anche spiegando alcuni elementi importanti di questo nuovo capitolo.

Dopo aver ringraziato tutti per la pazienza dimostrata, nell'aver atteso a lungo l'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il director annuncia nel messaggio che il gioco è disponibile, come d'altra parte abbiamo riferito in precedenza anche con la pubblicazione del trailer di lancio.

Aonuma, da parte sua, fa presente che, nonostante sia questo il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è comunque perfettamente giocabile e accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno provato il gioco precedente. Tuttavia, anche per i giocatori più esperti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom riserverà tante novità a sorprese, con un mondo molto più ampio e sfaccettato.

Noi vi ricordiamo intanto la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che ha ricevuto voti superlativi anche da molte altre testate internazionali e che sembra essere davvero un nuovo capolavoro su Nintendo Switch.