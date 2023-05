The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il trailer di lancio ricorda che esce oggi

Nel giorno della sua uscita, non poteva certo mancare l'istituzionale trailer di lancio anche per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che ci ricorda come la nuova avventura sia disponibile ufficialmente da oggi, 12 maggio 2023, su Nintendo Switch.

Del gioco stiamo parlando ormai ininterrottamente da ieri (e non solo): nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potete vedere tutto quello che pensiamo di questo nuovo capitolo della storica saga Nintendo, che ha raccolto primi voti superlativi a certificare il suo status di capolavoro per Nintendo Switch.

A questo punto, non resta che far partire il gioco e iniziare tutti questa nuova avventura, visto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ufficialmente disponibile da oggi per tutti su Nintendo Switch, al prezzo di 69,99 euro, sia in digitale che in formato fisico.

Lungi dall'essere un semplice seguito di Breath of the Wild, il nuovo Zelda è un'evoluzione in tutti i sensi, portando con sé nuove meccaniche di gameplay e il ritorno anche di alcune caratteristiche storiche che erano alquanto mancate nel pur superlativo capitolo precedente, come i dungeon alla vecchia maniera.

Salutiamo dunque l'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con questo breve ma intenso trailer di lancio, che ci ricorda l'uscita odierna su Nintendo Switch.