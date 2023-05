PlayStation Plus Extra, maggio 2023: Sony ha cambiato di nuovo la lista dei giochi

Sony continua ad avere una gestione piuttosto caotica dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra, modificando ancora una vota la lista dei titoli previsti per maggio 2023, avendo rimosso un gioco e aggiunto un altro.

Come riportato sul PlayStation blog ufficiale in queste ore, Story of Seasons: Friends of Mineral Town è tornato all'interno della lista di giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Extra, nonostante questo fosse stato inizialmente rimosso. Non è ben chiaro cosa sia successo, ma il titolo Marvelous è ora nuovamente previsto come scaricabile dal 16 maggio da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, con gli altri giochi previsti per maggio 2023.

Al contrario, Soundfall è stato rimosso, almeno per quanto riguarda la sezione americana ed europea del servizio, in quanto era previsto solo per la sezione giapponese di PlayStation Plus Extra. Dunque il dungeon crawler di Drastic Games non sarà scaricabile con gli altri titoli dalla settimana prossima, dalle nostre parti.

"Soundfall sarà disponibile nel Catalogo Giochi solo in Giappone e nelle regioni asiatiche dove vengono offerti PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe", si legge in un aggiornamento sul PlayStation blog, dove è ricomparso invece Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

A questo punto rivediamo di nuovo la lista aggiornata dei giochi PlayStation Plus Extra di maggio 2023: