PlayStation Plus Extra: Sony ha rimosso uno dei giochi in arrivo a maggio 2023

A poche ore dall'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nel catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium a maggio 2023, Sony ha aggiornato la lista e rimosso uno dei titoli in questione. Si tratta di Story of Seasons: Friends of Mineral Town per PS4.

Al momento non sono chiari i motivi per questo cambiamento, né sappiamo se eventualmente il gioco verrà reso disponibile per gli abbonati in un secondo momento. Quello che è certo a questo punto è che non sarà tra quelli in arrivo martedì 16 maggio.

Non si tratta del primo caso tra l'altro. Successe lo stesso infatti con Sayonara Wild Hearts, inizialmente incluso nell'annuncio dei giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium a gennaio 2023, per poi essere rimosso. Vale la pena notare inoltre che tuttora il titolo di Annapurna non fa parte del catalogo del servizio di Sony.

Di seguito trovate la lista aggiornata dei giochi del PlayStation Plus Extra di maggio 2023, che ora sono 18, 22 in totale contando anche i classici del tier Premium: