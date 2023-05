Il Signore degli Anelli: Tim Cain ha mostrato un gioco che Troika Games stava sviluppando nel 2001

Lo sviluppatore Tim Cain ha mostrato su Twitter il prototipo di un gioco di ruolo de Il Signore degli Anelli che Troika Games stava sviluppando nel 2001.

Cain ha raccontato che il progetto nacque dopo la cancellazione del seguito dell'eccellente Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Troika realizzò una demo per Sierra Online, che però non prese il progetto. Successivamente lo studio lavorò a Il Tempio del Male Elementale e a un altro capolavoro, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, prima di essere chiusa nel 2005.

La demo del gioco di ruolo de Il Signore degli Anelli è molto semplice, in realtà, e mostra la schermata principale del gioco e un personaggio armato di spada e scudo in un ambiente fantasy. Nel filmato possiamo vedere il personaggio attraversare un ponte e affrontare dei ragni giganti. Più che altro li supera, visto che non combattono. Evidentemente il sistema di combattimento non era ancora stato implementato.

Camminando in mezzo ai ragni il personaggio raggiunge quella che sembra una casa degli Hobbit.

Potete vedere il gameplay dal minuto 5:08. Attualmente Tim Cain lavora per Obsidian Entertainment, con cui ha realizzato Pillars of Eternity e The Outer Worlds.