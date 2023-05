Final Fantasy I-VI Pixel Remaster, la compilation di Square Enix conquista anche su Switch e PS4

A distanza di oltre un anno, Final Fantasy I-VI Pixel Remaster arriva anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch : in precedenza ci eravamo limitati a esaminare quello che ancora oggi è considerato un indiscusso capolavoro, Final Fantasy VI , ma questa volta abbiamo deciso di passare velocemente in rassegna tutti i titoli della collezione, che sono venduti in bundle a 74,99 euro oppure singolarmente a un prezzo che oscilla tra 11,99 euro (Final Fantasy e Final Fantasy II) e 17,99 euro (tutti gli altri).

Pubblicate tra il 2021 e il 2022 per PC, le Pixel Remaster dei primi sei Final Fantasy sono state una delle migliori riproposte di Square Enix , che non si è limitata a fare il compitino come con le conversioni del passato, né ha stravolto l'estetica dei suoi giochi come successo con alcune edizioni mobile, ma ha ritoccato con cura e delicatezza i suoi titoli fondamentali, modernizzandoli e preservandone al tempo stesso la natura vintage.

Che significa Pixel Remaster?

La scena dell'opera di Final Fantasy VI in HD-2D

Cosa c'è da sapere sull'operazione Final Fantasy Pixel Remaster? Prima di tutto che non è un vero e proprio remake in stile Live A Live, per intenderci: Square Enix, cioè, non ha ridisegnato completamente i sei giochi in HD-2D, anche se alcune sequenze iconiche - come la scena dell'opera teatrale in Final Fantasy VI - ne fanno un discreto utilizzo. Col contributo della storica illustratrice Kazuko Shibuya, che ha lavorato alla serie sin dal primissimo capitolo, la compagnia nipponica ha messo mano agli sprite e alla pixel art in generale, che appare ora molto più nitida e colorata soprattutto sullo schermo portatile di Switch OLED, forse la piattaforma più adeguata a questo tipo di produzione, specialmente cambiando il font dei testi in una versione più fedele all'originale grazie all'apposita opzione.

Square Enix ha inoltre rimasterizzato interamente ogni colonna sonora, ma è possibile scegliere tra le tracce originali e quelle nuove, nonché ascoltare ogni brano in un'apposita schermata jukebox: una soluzione che consente ai più nostalgici di ascoltare le musiche così come sono state composte all'epoca, o di apprezzarne la stupenda rivisitazione orchestrale supervisionata da Nobuo Uematsu in persona.

Sul fronte del gameplay, le Pixel Remaster offrono il tipo di approccio cui Square Enix ci ha abituato negli anni con le sue conversioni rimasterizzate. Oltre alle consuete impostazioni che permettono di regolare la distribuzione dei gil o dei punti esperienza - e quindi di rendere i giochi più facili o anche più difficili - è possibile disattivare i combattimenti casuali e impostare la velocità di animazioni e movimenti. Non è invece possibile ripristinare l'aspetto originale dei titoli nella compilation, ma solo applicare un filtro per rievocare le linee di scansione nei vecchi tubi catodici, né scegliere il formato dello schermo.

Sul fronte dei contenuti aggiuntivi, infine, oltre al summenzionato Riproduttore Musicale, per ogni gioco è possibile ammirarne le illustrazioni promozionali in alta definizione nelle apposite Gallerie. I sei giochi sono stati localizzati in italiano: se amate Final Fantasy, insomma, la Pixel Remaster è il modo migliore per scoprire - o riscoprire - come tutto è cominciato prima che Final Fantasy XVI arrivi a fine giugno.