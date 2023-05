Genshin Impact, update 3.7: data e orario della presentazione su Twitch

Hoyoverse ha lanciato pochi giorni fa Honkai: Star Rail, ma la fitta e ritmata programmazione di nuovi contenuti di Genshin Impact di certo non si ferma. La compagnia cinese ha annunciato una nuova diretta su Twitch dove presenterà le novità dell'update 3.7. Segnatevi data e orario sul calendario: l'appuntamento è alle 14:00 italiane di sabato 13 maggio 2023.

Potrete seguire la diretta dal canale Twitch ufficiale di Genshin Impact a questo indirizzo. Successivamente la replica verrà ricaricata alle 15:00 dello stesso giorno sul canale YouTube del gioco, che trovate qui.

Cosa possiamo aspettarci dall'update 3.7 di Genshin Impact? Per il momento l'unica certezza è che il cast del gioco si amplierà con Kirara, un nuovo personaggio quattro stelle di elemento Dendro già annunciato diverse settimane fa.

Per il resto non mancheranno come da tradizione rerun di vecchi banner, nuove missioni principali e secondarie, eventi a tempo limitato e modifiche più o meno sostanziali all'esperienza di gioco. Inoltre, durante la diretta verranno annunciati gli immancabili codici promozionali per riscattare 300 Primogemme gratis, Mora e altre risorse utili.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa dell'aggiornamento di Genshin Impact, ma considerando la rigida scaletta di Hoyoverse basata su cicli di sei settimane, dovrebbe arrivare intorno al 24 maggio 2023.