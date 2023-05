Mortal Kombat 1: il leaker del PS Plus svela titolo, piattaforme e prezzi del reboot

La presentazione ufficiale del prossimo Mortal Kombat sembrerebbe ormai imminente, ma ancora una volta billbil-kun, leaker noto per sue soffiate sempre precise sul PlayStation Plus di Sony, ha bruciato i tempi e potrebbe aver svelato i primi dettagli sul gioco di NetherRealm. Pare si chiamerà semplicemente "Mortal Kombat 1", il che confermerebbe le ipotesi su una sorta di reboot della serie.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, in ogni caso da prendere con le pinze in attesa di notizie ufficiali, il picchiaduro arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Se confermato parliamo dunque di un gioco solo per piattaforme di attuale generazione, con la versione Switch che potrebbe girare tramite cloud come visto per altri titoli di recente pubblicazione.

Sempre billbil-kun ha svelato che Mortal Kombat 1 arriverà nei negozi in tre edizioni differenti: la Standard Edition da 69,99 dollari, la Premium Edition da 109,99 edition e la Kolletor's Edition (solo per PS5 e Xbox Series X|S) per i fan più sfegatati al prezzo di 249,99 dollari.

Per scoprire la verità probabilmente non dovremo attenere a lungo: giusto ieri sera il profilo Twitter della serie ha pubblicato una sorta di teaser, suggerendo che l'annuncio ufficiale del nuovo Mortal Kombat avverrà entro poche ore o giorni al massimo.