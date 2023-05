Gran Turismo 7 Update 1.33 disponibile oggi, vediamo i cambiamenti apportati

Gran Turismo 7 ottiene un nuovo aggiornamento nella giornata di oggi, 11 maggio 2023, con l'update 1.33 che Polyphony Digital dovrebbe avere rilasciato nella mattinata per tutti gli utenti del gioco.

Si tratta di una patch di minore importanza rispetto agli aggiornamenti a cadenza regolare per Gran Turismo 7, che mira a correggere alcuni inconvenienti emersi anche in seguito alla recente patch 1.32 che ha portato con sé quattro auto gratis su PS5 e PS4. Le note ufficiali sono dunque piuttosto limitate ma sembra trattarsi comunque di un update necessario.

In particolare, la patch 1.33 corregge un problema rilevato con la Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023, in base al quale i punteggi del primo round del 30 aprile non venivano mostrati in maniera corretta all'interno del ranking generale.

I punti sono stati comunque registrati correttamente dal sistema e verranno visualizzati in maniera congruente una volta installata la nuova patch in questione, con tanto di scuse ufficiali da parte di Polyphony Digital a tutti i partecipanti alla competizione.

Oltre a questo, sembrano non esserci particolari variazioni ulteriori applicate al gioco, ma restiamo in attesa di eventuali delucidazioni da parte del team o da parte di Sony. Con l'occasione, ricordiamo anche il trailer del film di Gran Turismo, recentemente svelato.