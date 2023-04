Gran Turismo 7: la patch 1.32 con quattro auto gratis è in arrivo su PS5 e PS4

Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, ha annunciato con un post su Twitter che la questa settimana verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7 su PS5 e PS4, che dovrebbe trattarsi della patch 1.32 seguendo la numerazione dei precedenti update, che aggiungerà 4 auto gratis per tutti i giocatori.

Yamauchi non ha svelato quali saranno i quattro nuovi bolidi che verranno introdotti, ma come al solito ha condiviso un'immagine teaser che mostra le loro silhouette, lasciando alla community il compito di scoprire di che vetture si trattano sfruttando questo indizio.

Dall'immagine qui sopra appare chiaro che due delle auto gratis della patch 1.32 saranno delle vetture monoposto da Formula 1, 2 o Super Formula. Le altre due potrebbero trattarsi della Jaguar XJ220 e della Mercedes-AMG GT3 EVO, stando alle teorie dei giocatori. Staremo a vedere se hanno fatto centro.

Per il resto, dalla patch 1.32 di Gran Turismo 7 è lecito aspettarsi altre novità, come magari nuove competizioni e circuiti, nonché la risoluzione di problemi più e meno noti del gioco. Ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere le note ufficiali da parte di Polyphony Digital.

Il precedente aggiornamento ha aggiunto invece l'Audi RS 5 Turmo DTM '19, la Prosche 959 '87, la Porche Carrera GTS (904) '64, la Toyota Alphard Executive Lounge '18, due varianti del Nürburgring e la modalità grafica a 120Hz, che è stata analizzata nel dettaglio dai tech enthusiast di Digital Foundry.