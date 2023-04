Horizon Forbidden West: Burning Shores, patch 1.22 disponibile su PS5, ecco le novità

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.22 di Horizon Forbidden West: Burning Shores, che mira principalmente a risolvere alcuni magagne legate proprio alla nuova espansione disponibile su PS5.

Stando alle note ufficiali dell'aggiornamento pubblicate dal team di sviluppo su Reddit, l'update risolve un problema con il Quiz Dino Digits nel Pangea Park, con le ricompense che non venivano sbloccate in casi particolari. Dalle note parte tuttavia pare che non sia stato risolto quello di localizzazione della versione italiana a causa del quale uno dei codici delle statuette di Pangea non viene visualizzato, rendendo più complicato completare questo puzzle.

Oltre a ciò, sono stati apportati molteplici fix a problemi che causavano dei crash dell'applicazione ed è stato risolto quello che talvolta bloccava permanentemente l'orario nel mondo di gioco. Di seguito le note della patch 1.22 di Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Fix e miglioramenti

Attività del mondo di gioco

Risolto un problema con il quiz Dino Digits che non sbloccava le ricompense in circostanze specifiche.

Performance e stabilità

Molteplifi fix per crash

Altro

Risolto un problema con l'orario del mondo di gioco che rimaneva bloccato permanentemente.

Guerrilla Games ha inoltre dichiarato che sta investigando sui problemi legati alla progressione delle catture aeree e di alcune quest, che dunque verranno risolti con i prossimi aggiornamenti.