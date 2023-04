Parliamo di un massiccio metroidvania interamente disegnato a mano e creato da Aurogon Shanghai che abbiamo recensito in versione PC, ma disponibile anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Da anni la Cina sta diventando sempre più rilevante sul mercato videoludico internazionale, con molteplici progetti sempre più spesso localizzati e distribuiti in occidente, alle volte anche con l'aiuto di progetti ad ampio respiro come il China Hero Project di PlayStation. A partire da oggi - 25 aprile 2023 - sarà disponibile proprio un nuovo interessantissimo gioco cinese: Afterimage.

Caos a Ergardin

Renee esplorarerà un ampio mondo bellissimo da vedere in Afterimage

Afterimage racconta la storia di Renee, una giovane quasi senza ricordi accompagnata dallo spiritello Ifree, che sembra invece sapere sempre un po' troppo di quello che accade. L'ambientazione è Ergardin, una terra fantasy creata da una Dea che l'ha popolata di Goliath e Umani, con i primi posti a sorvegliare il mondo e punire chiunque cercasse di infrangerne l'equilibrio. Ci sembra inutile dirlo, ma gli umani l'hanno fatto e i Goliath sono stati costretti a dichiarar loro guerra. Le battaglie sono finite da tempo, ma Ergardin non è in pace e Renee, in seguito alla distruzione del proprio villaggio, parte per scoprire cosa sta accadendo.

Si tratta di un inizio non particolarmente originale, purtroppo appesantito da alcune scelte di esposizione della trama pessime. Immediatamente il giocatore viene bombardato di nomi di luoghi, personaggi, riferimenti al passato di Ergardin, riferimenti mitologici e regole sul funzionamento del mondo (c'è un ciclo di morte e rinascita, dal sapore estremamente orientale). Tutto però è veramente troppo in troppo poco e si finisce per non capire esattamente cosa sta accadendo. Avanzando si riesce pian piano a comprendere un po' di cose a forza di farsele ripetere, ma la maggior parte delle informazione nuove che riceveremo sono trasmesse tramite note che si nascondono nelle mappe e che non possono essere raccolte. Se voleste rileggere un testo per capire come quel dettaglio della mitologia si unisce al resto, dovreste tornare lì. Il grosso della trama è quindi scarsamente accessibile, sommiamoci poi il fatto che tutto sommato non parliamo di una narrazione particolarmente d'impatto: crediamo che molti giocatori lasceranno presto perdere i dettagli e si accontenteranno di comprendere i contorni.

È un peccato che la narrazione non sia più interessante, perché il mondo di gioco lo è eccome. Ergardin è un insieme di terre ampie e varie, boschi, pianure, caverne ghiacciate, castelli, torri con strane tecnologie e tanto altro. C'è veramente di tutto e ogni luogo è magnifico da vedere, con colori intensi, fondali dettagliatissimi che in più di un'occasione fanno venire voglia di fermarsi e semplicemente guardare. I metroidvania sono spesso oscuri, ma Afterimage non cede all'usanza e punta tutto su un mondo luminoso che, anche nei suoi momenti più bui, non si avvicina mai all'oscurità di Nidosacro o del Castello di Dracula.

Anche i nemici sono bellissimi e originali, con design diversi praticamente per ogni area. Coccodrilli spinosi come cactus, piccoli golem buffi, guerrieri meccanici, lucertole demoniache volanti, granchi fungini, abomini deformi e non solo. C'è molto fa vedere in Afterimage e anche i boss non deludono in termini di design visivo, anche se pure in questo caso spesso non hanno una chiara collocazione narrativa, ma sono creature che per qualche motivo si trovavano lì e hanno avuto la sfortuna di sfidarci.