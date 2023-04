Resident Evil 4 Remake: il cosplay di Ashley di PeachMilky sfoggia il costume da popstar

Resident Evil 4 Remake oltre a un comparto grafico di nuova generazione ha introdotto una serie di novità e modifiche. Una di queste riguarda i costumi bonus sbloccabili, dato che ne sono stati aggiunti di nuovi, ma in compenso ne sono stati rimossi alcuni, come quello da popstar di Ashley Graham che possiamo rivedere nel cosplay di PeachMilky.

Nell'universo di Resident Evil 4, Ashley Graham è la figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America. Nei panni di Leon S. Kennedy i giocatori si avventurano in un poco ospitale villaggio situato in una zona sperduta della Spagna, dove la ragazza è prigioniera dopo essere stata rapita dalla misteriosa setta degli Los Illuminados.

Il cosplay di PeachMilky qui sotto sfoggia il costume bianco da popstar che fa parte del set Special 1 del Resident Evil 4 originale del 2005, che si sbloccava completando almeno una volta il gioco. Nel Remake uscito un mese fa questo costume non è disponibile, se non tramite mod per PC, e non sono chiari i motivi per cui Capcom ha deciso di non includerlo. Inutile dire che calza a pennello a PeachMilky, dato che parliamo della body model ufficiale di Resident Evil 4 Remake, ovvero la Ashley del gioco è stata realizzata usando come base le forme della cosplayer (mentre il viso è basato su quello di Ella Freya).

