God of War Ragnarok, il cosplay di Freya da Jessica Nigri non è come ve lo aspettate

Jessica Nigri è tornata, con uno straordinario cosplay di Freya, personaggio centrale anche in God of War Ragnarok. Il risultato di questa interpretazione, però, non è di certo quello che vi aspettavate, e il video lo dimostra chiaramente.

Vediamo infatti Jessica intenta a festeggiare il suo ultimo progetto insieme alla cosplayer ufficiale di Atreus, Abi: le due ballano (senza musica, courtesy of SIAE) e tengono in mano un drink, ma i ragazzini (BOY!) non possono bere alcolici e così la celebrazione si interrompe bruscamente.

Capace di titalizzare 11 milioni di copie vendute su PS5 e PS4, God of War Ragnarok vede Kratos e suo figlio affrontare appunto le insidie del Ragnarok, il crepuscolo degli dei norreni, e le sfide che questo evento comporta per i due protagonisti.

Per quanto riguarda invece le sfide di Jessica Nigri, ecco le sue ultime prodezze: Lady Dimitrescu da Resident Evil Village, Mando da The Mandalorian, Blaidd da Elden Ring e Mitsuri Kanroji da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.