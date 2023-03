Resident Evil Village, il cosplay di Lady Dimitrescu da Jessica Nigri riunisce la famiglia

Jessica Nigri colpisce ancora: la celebre modella americana ha realizzato uno strepitoso cosplay di Lady Dimitrescu, senza dubbio il personaggio più iconico di Resident Evil Village, e ha voluto con sé anche le tre figlie della vampira.

Il risultato è un breve ma intenso video in cui Jessica, Darshelle Stevens, Roylat e kawaiiqueen, tutte equipaggiate con un costume e un makeup perfetti, posano come per una foto di gruppo, il che probabilmente corrisponde a quanto davvero è successo in quel momento.

Tornando all'ultimo capitolo principale della serie survival horror Capcom, nei giorni scorsi abbiamo analizzato l'aggiornamento per PlayStation VR2 di Resident Evil Village, che aggiunge ulteriore spessore all'esperienza, rendendola ancora più spaventosa e coinvolgente.

Per quanto riguarda invece la Nigri, quali sono i suoi cosplay più interessanti? Date un'occhiata ai suoi Mando da The Mandalorian, Blaidd da Elden Ring, Mitsuri Kanroji da Demon Slayer e Pyramid Head da Silent Hill.