Naughty Dog conferma che continuerà a pubblicare giochi su PC oltre che su PS5

The Last of Us Part 1 non sarà l'ultimo gioco per PC di Naughty Dog: la conferma arriva direttamente dallo studio di Sony.

Il remake di The Last of Us, precedentemente esclusivo per PS5, è stato appena pubblicato su PC e, per commemorare il lancio, Naughty Dog ha pubblicato un blog post che riporta alcune informazioni interessanti sullo sviluppo di tale versione. Ad esempio, gli sviluppatori si sono impegnati a fondo per garantire che i controlli tramite mouse e tastiera siano "tattili ed emozionali" tanto quelli del controller DualSense di PS5.

Naughty Dog ha anche dichiarato che c'è stata "una grande quantità di rifiniture, modifiche e persino ripensamenti" quando si è trattato di ottimizzare The Last of Us Part 1 per PC, in particolare per quanto riguarda le prestazioni della GPU.

Alla fine del post, c'è una sezione sottotitolata "La strada da percorrere" in cui Naughty Dog ha dichiarato che continuerà a produrre giochi per PC insieme ai suoi titoli per PS5, anche se non ha chiarito se questo significa che tutti i suoi giochi, o solo alcuni selezionati, saranno portati su PC.

"State tranquilli, giocatori di PlayStation e PC, non vediamo l'ora di condividerne altri, sia che preferiate un controller DualSense o una tastiera e un mouse. Sviluppare per entrambe le piattaforme ci permette di incorporare le lezioni apprese da entrambe nel design generale dei nostri giochi. Condividere le nostre storie ed esperienze sia su PS5 che su PC è qualcosa che Naughty Dog ha abbracciato e continuerà a sostenere anche in futuro".

Dovremo anche capire se in lista di conversione per computer vi siano vecchi giochi, come The Last of Us Parte II, o solamente nuovi titoli. La risposta più probabile è entrambi. La speranza è che la qualità del port sia superiore a quella di The Last of Us Parte I, fortemente criticato subito dopo l'uscita.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a The Last of Us e intitolato "vi è piaciuta la serie TV? Amerete i videogiochi!"