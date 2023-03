Xbox Elite Series 2 Core rosso e blu annunciati da Microsoft: prezzo e data di uscita

Microsoft ha svelato due nuove versioni del suo controller Xbox Elite Series 2 Core. Si tratta di una versione rossa e di una versione blu. Potete vedere i due controller nelle immagini qui sopra. Il prezzo di vendita sarà 139.99 dollari e la data di uscita negli USA è fissata per l'11 aprile 2023.

Ricordiamo che il modello Core è quello senza gli accessori aggiuntivi inclusi nel modello base dell'Elite 2 (venduti anche a parte). Questa versione del controller Xbox Elite Series 2 è già disponibile in versione bianca: questo sono solo nuovi colori. Questo modello propone levette a tensione regolabile, impugnature gommate e blocchi dei grilletti più corti. Inoltre permette di salvare tre profili personalizzati sul controller e passare da uno all'altro con facilità. La batteria promette fino a 40 ore di utilizzo. Il controller è compatibile con mobile, PC e Xbox.

Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità italiana, ma visto che il modello bianco è stato distribuito, è credibile che anche il rosso e il blu non avranno problemi. Per ora è solo una speculazione e dovremo attendere che un rivenditore metta il controller Xbox Elite Series 2 Core in preordine.

Xbox Elite Series 2 Core Rosso e Blu

Diteci, vi piacciono queste varianti?

Vi ricordiamo che oggi è stato anche annunciato il Pro Controller di Switch a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, insieme alla console Switch OLED sempre a tema.