PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con gli Sconti di Primavera

Sono iniziati gli Sconti di Primavera su PlayStation Store, con tanti giochi PS5 e PS4 disponibili in offerta, anche di recente pubblicazione e spesso al prezzo più basso di sempre. Come al solito, siamo qui a darvi qualche rapido consiglio in attesa del tradizionale approfondimento.

Partiamo dunque con il nuovissimo Like a Dragon: Ishin!, il remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale, che è disponibile per la prima volta in promozione sebbene solo per quanto concerne la Digital Deluxe Edition, che può essere vostra con lo sconto del 20% a 55,99€ anziché 69,99€: un piccolo ma importante incentivo se già stavate per cedere.

Nelle ultime ore si parla parecchio di The Last of Us Parte 1, disponibile adesso anche su PC, e Sony ha voluto approfittare del "buzz" per consentirci di acquistare lo straordinario rifacimento dell'avventura di Joel ed Ellie al prezzo più basso finora, ovverosia 59,99€ anziché 79,99€.

Un discorso del tutto simile può essere fatto per Horizon Forbidden West, che torna disponibile a 49,59€ anziché 79,99€ nella doppia versione PS5 / PS4 e a 39,89€ anziché 69,99€ nella versione solo PS4: si tratta di un'esperienza da non perdere, come abbiamo scritto nella recensione di Horizon Forbidden West.

Nella giornata di ieri Far Cry 5 ha celebrato i 30 milioni di giocatori, forte anche del recente aggiornamento che porta il gioco a 60 fps su PlayStation 5, e Ubisoft ha deciso di festeggiare l'importantissimo traguardo con una nuova promo: il capitolo ambientato a Hope County può essere vostro per soli 10,49€ anziché 69,99€.

Potete controllare l'elenco completo delle offerte visitando il PlayStation Store.