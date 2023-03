The Last of Us Parte 1: la versione PC è disponibile a partire da oggi

The Last of Us Parte 1 è disponibile da oggi anche per PC. Il gioco è stato sbloccato sia su Steam che su Epic Games Store. Si tratta della prima volta che la serie di Naughty Dog va oltre le console PlayStation e approda su un'altra piattaforma.

La versione PC di The Last of Us Parte 1 esce a pochi giorni dalla conclusione della serie TV omonima, che tanto successo ha raccolto in tutto il mondo.

I contenuti del gioco sono gli stessi della versione PS5, ma la versione PC ha alcune migliorie tecniche importanti, come il supporto per AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, Vsync, il framerate sbloccato e altre ancora. In generale il lato grafico del gioco sarà completamente configurabile e scalabile, tanto che ci si potrà giocare anche su Steam Deck. A livello di risoluzione si parla della possibilità di raggiungere i 4K e di supporto per i monitore 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide.

Vi ricordiamo inoltre che chi ha prenotato il gioco riceverà i seguenti oggetti:

Integratori bonus - Usati per migliorare attributi come salute massima, velocità di creazione, distanza della modalità ascolto, velocità di guarigione e oscillazione dell'arma

Pezzi di armi bonus - Usati per potenziare le armi e creare fondine al banco di lavoro

Disponibile anche la Digital Delux Edition che dà come extra degli oggetti sbloccati anticipatamente. Vediamo quali sono: