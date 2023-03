The Last of Us: Parte I, Valve stessa ha pubblicizzato la compatibilità del gioco con Steam Deck

The Last of Us: Parte I girerà su Steam Deck? Attualmente Valve non ha ancora segnato il gioco come verificato, ma ci sono pochi dubbi in proposito, visto che sta usando il gioco di Naughty Dog per promuovere il suo hardware. Una scelta del genere dovrebbe garantirne la compatibilità.

Attualmente sono più di 8.000 i giochi verificati da Valve per Steam Deck, ossia quelli che hanno ricevuto l'approvazione del produttore e sono considerati perfetti sulla piattaforma. The Last of Us: Parte I non figura ancora tra questi, probabilmente perché sarà disponibile da domani, ma andando sul sito di Steam Deck in testa possiamo vedere un filmato dimostrativo di pochi secondi con sequenze di diversi giochi, tra i quali figura anche l'imminente titolo di PlayStation.

Un'immagine tratta dal video promozionale di Steam Deck

Da notare che gli altri giochi del filmato sono: No Man's Sky, Hades, Stray e Persona 5 Royal, tutti perfettamente funzionanti su Steam Deck. Considerando che tutti i giochi lanciati da PlayStation su PC sono stati verificati per Steam Deck, non stupisce che anche The Last of Us: Parte I possa esserlo. Certo, i requisiti di sistema in questo caso sono decisamente alti, quindi aspettiamoci parecchi compromessi dal punto di vista grafico sul Deck, ma la possibilità di giocare alle avventure di Ellie e Joel in mobilità è sicuramente stuzzicante.