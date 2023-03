The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, video gameplay in arrivo domani, 28 marzo

Nintendo ha annunciato una sorta di Nintendo Direct totalmente dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissato per domani, 28 marzo 2023, durante il quale avremo modo di vedere un nuovo video gameplay sull'attesa esclusiva per Nintendo Switch.

Il producer della serie, Eiji Aonuma, presenterà l'evento che si terrà il 28 marzo 2023 alle ore 16:00 italiane, con un video gameplay da circa 10 minuti che mostrerà frammenti inediti dell'attesissimo seguito del gioco per Nintendo Switch.

Durante tale evento ci sarà dunque modo di vedere più da vicino varie novità riguardanti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la cui uscita è fissata per il 12 maggio 2023 su Nintendo Switch. Il Direct arriva a conferma delle voci che volevano nuove informazioni in arrivo a brevissimo sul gioco, evidentemente attraverso il tipico format della compagnia.

È possibile che in tale occasione vengano mostrate nuove caratteristiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, compresi quei misteriosi elementi di gameplay che sembrano poter consentire di modificare il mondo di gioco.

L'appuntamento è dunque per domani, 28 marzo 2023, alle ore 16:00, con il video gameplay su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che seguiremo da vicino anche qui su Multiplayer.it.