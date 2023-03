Chainsaw Man: il cosplay di Himeno da Saiwestwood è pieno di stile e fascino

Da Chainsaw Man arriva un nuovo ed elaborato cosplay di Himeno da parte di Saiwestwood, che si mostra in un breve clip video con una reinterpretazione davvero piena di stile e fascino.

Cacciatrice di demoni appartenente alla divisione di Sicurezza Pubblica nella serie di manga/anime, Himeno fa parte della squadra speciale comandata da Makima e compagna di Aki, con cui stringe un forte legame. Si tratta di un personaggio non principale nella storia, ma che ha saputo comunque attirare l'attenzione, entrando nell'immaginario di Chainsaw Man in maniera evidente.

Himeno è una combattente molto determinata e capace, ma tendente a metodi poco ortodossi che hanno comunque un notevole successo. Come aspetto, si caratterizza per il tipico abito elegante di taglio maschile e la vistosa benda sull'occhio, che ne caratterizza il look in maniera determinante.

Il costume ricreato da Saiwestwood è davvero perfetto, cosa che risulta particolarmente evidente nel veloce montaggio che compone la clip video visibile qui sotto, in cui il personaggio viene mostrato in varie situazioni e sempre in maniera molto convincente e fascinosa.

